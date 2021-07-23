В Беларуси в этом году рассчитывают собрать урожай зерновых и зернобобовых примерно такой же, как и в прошлом году. Такой прогноз сделал заместитель премьер-министра Александр Субботин.

Вице-премьер, отвечая на вопрос о том, как повлияли сложные погодные условия на будущий урожай зерна, сказал, что нужно готовиться к худшему и надеяться на лучшее.

"По предварительным расчетам, из-за аномальной жары, недостатка осадков мы, конечно, потеряем часть зерна, но компенсируем кукурузой и выйдем приблизительно на те же цифры, что и в прошлом году", - пояснил Александр Субботин, которого цитирует сайт правительства.

Более точный прогноз, по его мнению, можно будет сделать, когда урожай зерновых уберут хотя бы на половине площадей (пока убрано 14%).

По данным Минсельхозпрода на 23 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади почти 308 тыс. га (или 14,4% от всей уборочной площади). Зерна намолочено уже 1,036 млн т, хотя в прошлом году к этой дате было собрано немногим более 650 тыс. т.

Александр Субботин считает, что в этом году Беларусь может получить еще больше выручки за счет экспортных продаж продовольствия, чем в 2020-м.

"Прошлый год был рекордный - мы почти $6 млрд заработали, продавая продукты питания. В этом году по полугодию идем 111,3%, и даже по сравнению с успешным прошлым годом заработали плюс $250 млн", - рассказал он.

Вице-премьер обратил внимание, что в настоящее время меняется стратегия Беларуси по продаже продовольствия на внешних рынках. Отечественная продукция уже представлена в 116 странах мира. Если раньше стояла задача максимально завоевывать различные регионы, то теперь акцент смещается в сторону экономической эффективности экспортных поставок.