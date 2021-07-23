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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В БЕЛАРУСИ ПОЭТАПНО РАСШИРЯЕТСЯ
09:35 26.07.2021
В Беларуси поэтапно расширяется применение цифровых технологий во время вступительной кампании. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который 23 июля посетил БГУИР и понаблюдал за ходом приема документов у абитуриентов.
"Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни. Мы видим, что благодаря электронному кабинету абитуриенты тратят меньше времени на подачу документов. Думаю, что мы пойдем и дальше. Если введем электронную цифровую подпись, наверное, подача документов не потребует физического присутствия. Но это в перспективе. К этому мы идем поэтапно, начиная с электронной очереди, электронных кабинетов абитуриентов. Результаты зачисления комиссия тоже будет сообщать в электронном кабинете", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.
Сейчас в Беларуси идет прием документов в вузы.
"Сегодня мы наблюдали за тем, как в БГУИР организовано разделение потоков. У тех абитуриентов, которые зарегистрировались в электронном кабинете, есть отдельная очередь, для них назначается время", - отметил вице-премьер.
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