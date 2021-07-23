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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ИЮНЕ НА 13,8 РУБЛЯ


09:27 26.07.2021

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2021 г. составила 1433,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В мае 2021 г. средняя зарплата была 1419,6 рубля.

Таким образом, в июне она выросла по сравнению с апрелем на 13,8 рубля, или на почти 1%.
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