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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ИЮНЕ НА 13,8 РУБЛЯ
09:27 26.07.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2021 г. составила 1433,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В мае 2021 г. средняя зарплата была 1419,6 рубля.
Таким образом, в июне она выросла по сравнению с апрелем на 13,8 рубля, или на почти 1%.
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