ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛА В ИЮНЕ НА 13,8 РУБЛЯ

09:27 26.07.2021 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в мае 2021 г. составила 1433,4 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет. В мае 2021 г. средняя зарплата была 1419,6 рубля. Таким образом, в июне она выросла по сравнению с апрелем на 13,8 рубля, или на почти 1%.