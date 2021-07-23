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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ОСВОИЛИ 1451,4 ТЫС. РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
17:58 23.07.2021
МИНСК, 23 июля /ЭКОПРЕСС/. За первое полугодие 2021 года организации холдинга «Белресурсы» освоили 1451,4 тыс. рублей инвестиций в основной капитал.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, не выполнили план освоения инвестиций в основной капитал следующие ОАО: «БЕЛМЕТАЛЛ», «БЕЛХИМ», «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», «Белвторполимер», «МИНСККОНТРАКТ», «Медпласт», «Фанипольский РМЗ».
В ОАО «Медпласт», ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», ОАО «Белвторполимер» в 2021 году продолжается реализация крупных инвестиционных проектов с инновационной составляющей, проекты реализуются в соответствии с установленными сроками и графиками реализации.
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