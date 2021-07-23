ЭКОНОМИКА РБ

ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ОСВОИЛИ 1451,4 ТЫС. РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

17:58 23.07.2021 МИНСК, 23 июля /ЭКОПРЕСС/. За первое полугодие 2021 года организации холдинга «Белресурсы» освоили 1451,4 тыс. рублей инвестиций в основной капитал. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, не выполнили план освоения инвестиций в основной капитал следующие ОАО: «БЕЛМЕТАЛЛ», «БЕЛХИМ», «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», «Белвторполимер», «МИНСККОНТРАКТ», «Медпласт», «Фанипольский РМЗ». В ОАО «Медпласт», ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», ОАО «Белвторполимер» в 2021 году продолжается реализация крупных инвестиционных проектов с инновационной составляющей, проекты реализуются в соответствии с установленными сроками и графиками реализации.