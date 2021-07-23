28 июля нотариусы Бреста бесплатно проконсультируют граждан.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, акция приурочена к празднованию Дня города Бреста. В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро города Бреста и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро города Бреста и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.