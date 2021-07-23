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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БРЕСТА 28 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН
17:45 23.07.2021
28 июля нотариусы Бреста бесплатно проконсультируют граждан.
Как сообщает Белорусская нотариальная палата, акция приурочена к празднованию Дня города Бреста. В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро города Бреста и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро города Бреста и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.
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