ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРКЕТПЛЕЙС ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЯВИЛСЯ В БЕЛАРУСИ


17:28 23.07.2021

Крупнейший в Беларуси дистрибьютер продуктов питания ООО «Владпродимпорт» создало маркетплейс фермерской продукции Fermerfood.by.

Как сообщает marketing.by, сайт представляет собой площадку, соединяющую фермеров и покупателей напрямую, без посредников. На ней представлен удобный каталог товаров, полный каталог фермеров, интерактивная карта фермеров.

«Fermerfood задумывался как не только место, где фермеры могут разместить свою продукцию, а покупатели приобрести ее. Это целая экосистема, в которой пользователи портала могут получить актуальную информацию о продуктах питания, такую как: новости, статьи, акции, рецепты и секреты приготовления блюд», - говорится в сообщении.

Изначальной идеей было просто создание онлайн карты фермеров. Вскоре пришли к идее трех типов пользователей: фермер, покупатель, администратор.

На портале реализован личный кабинет для фермера с возможностью редактирования информации, добавления продукции и галереи. В проекте реализована интеграция API Google Maps. Добавлены и стилизованы метки фермеров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2021
валюта курс
EUR 2.9597
USD 2.5136
RUB 3.4096
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9597 -0.0065
USD 2.5136 -0.0012
RUB 3.4096 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9560 2.9600
USD 2.5100 2.5140
RUB 3.4020 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте