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ЭКОНОМИКА РБ
МАРКЕТПЛЕЙС ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЯВИЛСЯ В БЕЛАРУСИ
17:28 23.07.2021
Крупнейший в Беларуси дистрибьютер продуктов питания ООО «Владпродимпорт» создало маркетплейс фермерской продукции Fermerfood.by.
Как сообщает marketing.by, сайт представляет собой площадку, соединяющую фермеров и покупателей напрямую, без посредников. На ней представлен удобный каталог товаров, полный каталог фермеров, интерактивная карта фермеров.
«Fermerfood задумывался как не только место, где фермеры могут разместить свою продукцию, а покупатели приобрести ее. Это целая экосистема, в которой пользователи портала могут получить актуальную информацию о продуктах питания, такую как: новости, статьи, акции, рецепты и секреты приготовления блюд», - говорится в сообщении.
Изначальной идеей было просто создание онлайн карты фермеров. Вскоре пришли к идее трех типов пользователей: фермер, покупатель, администратор.
На портале реализован личный кабинет для фермера с возможностью редактирования информации, добавления продукции и галереи. В проекте реализована интеграция API Google Maps. Добавлены и стилизованы метки фермеров.
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