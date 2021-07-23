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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ КТ


16:59 23.07.2021

В Гомельской областной больнице начал работу новый КТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, новый аппарат разместился на площадях бывшего отделения детской хирургии. Перед установкой 128-срезового томографа провели ремонт помещений, специалисты прошли обучение. Новый аппарат самый современный. У него более высокое разрешение у мониторов, увеличилась пропускная способность, появились новые опции.

Томограф стоит более Br1 млн и отвечает всем современным требованиям. Этот КТ закуплен на средства займа Всемирного банка реконструкции и развития. Он выполняет до 128 снимков за тот же период, за который прежний выполнял всего 16. Ввод в эксплуатацию нового компьютерного томографа повысит доступность современных диагностических методик для жителей области и даст возможность выявлять на более ранних стадиях сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

Глава области Геннадий Соловей назвал областную клиническую больницу флагманом в лечении жителей региона. По его словам, «здесь ежегодно проходят стационарное лечение 35 тыс. человек, еще 180 тыс. получают медицинскую помощь амбулаторно. Врачи выполняют около 20 тыс. операций, каждая шестая из которых относится к сложным и высокотехнологичным».
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