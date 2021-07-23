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ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ХОЛДИНГОВ НЕОБХОДИМЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВИЛА ИГРЫ - МИНЭКОНОМИКИ


16:50 23.07.2021

Для более эффективной работы холдингов необходимы соответствующее законодательство и правила игры. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, комментируя проект указа, касающийся корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов.

"Вот эти правила игры мы сегодня и рассматривали для того, чтобы усовершенствовать их, сделать более понятными, прозрачными, простыми для непосредственно предприятий, которые входят в холдинговые структуры. Мы рассматривали вопросы, которые связаны с управлением и взаимоотношениями между управляющей компанией и дочерними предприятиями. Предусмотрели централизацию отдельных бизнес-процессов. Усовершенствован порядок движения финансовых ресурсов внутри холдинговых систем в составе централизованного фонда и целей их использования. Думаю, что это будет серьезная поддержка для повышения эффективности работы наших предприятий именно в рамках холдинговых структур", - рассказал Александр Червяков.
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