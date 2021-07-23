В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 2996 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 256,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 132,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 51,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 95 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 71,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 50,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,5% от общего ввода по области.