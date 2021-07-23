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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРСКАЯ ТЕХНИКА МЗКТ ОБНОВИЛА ЧЕБОКСАРСКИЙ ТАКСОПАРК
16:18 23.07.2021
Пассажирская техника ОАО «МЗКТ» обновила таксопарк города Чебоксары (Чувашия).
Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе МЗКТ, пять новых автобусов среднего класса Неман 420211-511 "Городской" прибыли на базу чебоксарского таксопарка. С 19 июля они осуществляют междугородние перевозки между Чебоксарами и Новочебоксарском.
Машины рассчитаны на перевозку 44 пассажиров. Поездки теперь стали не только безопасными, но и комфортными: автобусы оборудованы 20 сиденьями с тканевой обивкой, рампой для коляски, USB-розетками для пассажиров, а также имеют противоскользящее напольное покрытие, низкопольную площадку в задней части салона с местом для пассажиров с ограниченными возможностями. Для водителя созданы не менее комфортные условия - оборудовано сиденье с пневматической подвеской, подголовником, ремнем безопасности и регулировками.
Пресс-служба Минтранс Чувашии сообщает о том, что в ближайшие дни на линию выйдут еще 5 новых аналогичных автобусов. В течение месяца планируется обновление всего состава данного маршрута.
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