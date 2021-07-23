МИНСК, 23 июля /ЭКОПРЕСС/. Комитет «Минскоблимущество» 22 июля 2021 года провел третьи по счету торги с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Молодечненского района.

Объекты продаются с 2019 года.

Как соообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, за здание библиотеки в аг. Городок Молодечненского района боролось 2 участника. В результате торгов начальная цена предмета аукциона увеличилась в 19 раз. Новый собственник планирует использовать объект для осуществления ремесленной деятельности.

Здание Горняковского сельского клуба в д. Горняки Молодечненского района продано единственному участнику. Новый собственник планирует использовать объект под сельскохозяйственные цели.