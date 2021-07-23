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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ МАЛОГО БИЗНЕСА В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ПОСТУПИЛО 156,3 МЛН РУБЛЕЙ
15:40 23.07.2021
В Витебской области на 1 июля 2021 года насчитывалось 31 548 субъектов малого предпринимательства, в том числе 23 903 индивидуальных предпринимателя и 7645 юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, за январь-июнь 2021 года от этой категории плательщиков поступило 156,3 млн рублей, что составляет 16,4% бюджета Витебской области.
Поступления от юридических лиц составили 131,6 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 24,7 млн рублей.
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