В Витебской области на 1 июля 2021 года насчитывалось 31 548 субъектов малого предпринимательства, в том числе 23 903 индивидуальных предпринимателя и 7645 юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, за январь-июнь 2021 года от этой категории плательщиков поступило 156,3 млн рублей, что составляет 16,4% бюджета Витебской области.

Поступления от юридических лиц составили 131,6 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 24,7 млн рублей.