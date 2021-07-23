Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 июля 2021 года выросло до 438,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 438 тыс. 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 432 тыс. 655 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1166 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3376 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1103 человека, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 976 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 168 тыс. 204 теста.

Более 1,30 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 832,2 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.