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ЭКОНОМИКА РБ
ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ К СЕРЕДИНЕ АВГУСТА - МИНЭНЕРГО
15:11 23.07.2021
На первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
Согласно информации, работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты.
По ее завершении и устранении причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу.
С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа.
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