На первом энергоблоке БелАЭС проводится ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

Согласно информации, работа выполняется в соответствии с технологическим регламентом. В ней задействованы как белорусские, так и российские специалисты.

По ее завершении и устранении причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу.

С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа.