Самая известная безбарьерная кофейня страны «Инклюзивный бариста в А1» 23 июля открылась в Бресте (Варшавское шоссе, 11) при поддержке компании А1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании А1, заведение стало уже третьим в сети инклюзивных кофеен и первым, открывшимся в регионах.

Специально для того, чтобы готовить брестчанам вкусный кофе, бариста на коляске Алексей Синкевич переехал в Брест из Полоцка, а Дмитрий Снитко – из Березы. Они не только прошли отбор в команду проекта, но и с наилучшими результатами окончили обучение в Академии инклюзивных бариста – специальных курсах с последующим трудоустройством для людей с инвалидностью, которые при поддержке компании А1 организовал автор проекта, активист-колясочник Александр Авдевич.

«Мы начинали с одной маленькой кофейни, в которой работали всего три человека, и за полтора года с поддержкой А1 смогли расширить бизнес и пойти в регионы. В списке желающих работать в Бресте было больше 70 человек, причем люди без инвалидности тоже хотели присоединиться к нашей команде, но у нас в приоритете были инклюзивные сотрудники, потому что им найти работу сложнее всего. После предварительного отбора и личного собеседования пятеро прошли обучение в наших минских кофейнях на Романовской Слободе и на Октябрьской площади. Двое из них решились поменять не только работу, но и место жительства», – отметили в кофейне «Инклюзивный бариста в А1».

«Для компании А1 история участия в проекте «Инклюзивный бариста» началась с поста в Facebook о первых 5000 чашках кофе, проданных в уникальной кофейне, созданной специально для того, чтобы обеспечить работой людей с инвалидностью. Его прочитал наш генеральный директор – и вот уже скоро год как такая точка работает и в центре цифровых услуг А1 по улице Интернациональной в Минске, помогая людям с ограниченными возможностями социализироваться. Мы рады, что эта история продолжает вдохновлять и распространять принципы общества равных возможностей и инклюзии в регионы Беларуси. Успешный опыт открытия кофейни «Инклюзивный бариста в А1» в Минске теперь пригодится и в Бресте», – отметили в компании А1.

Как и в минских кофейнях, в брестском заведении детально продумана организация инклюзивного рабочего пространства: по проекту архитектора Татьяны Терещенко в стойку эргономично встроены и кофемашина, и витрина, и касса – все, чтобы можно было быстро и удобно обслуживать клиентов. Для напитков уже подготовлены фирменные стаканчики с личными историями персонала, а с вывески посетителям улыбается директор сети «Инклюзивный бариста» Вася Павликов – первый в Беларуси руководитель с синдромом Дауна.

Выход проекта в регионы также поддержал еще один постоянный партнер – Альфа-Банк, который обеспечивает систему платежей в кофейне. Новая точка на Варшавском шоссе в Бресте (здание ТЦ «Евроопт») будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.