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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПОДРОС НА 0,6%
14:09 23.07.2021
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 3279,5 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота области, в январе-июне 2021 г. составил 2983,7 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В первом полугодии 2021 г. оптовый товарооборот составил 4373,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,4% к уровню первого полугодия 2020 г.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2021 г. составил 142,1 млн рублей, или 117,5% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2020 г.
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