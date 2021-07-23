ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ РАЗРАБОТКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

13:46 23.07.2021 23 июля 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – «АйПиДи групп» (Беларусь). Как сообщает сайт парка, предприятие будет заниматься разработкой и серийным производством высокотехнологичных устройств обработки и хранения данных. Так, планируется выпускать серверы, мониторы, принтеры и программно-аппаратные комплексы. Реализация проекта также включает оказание услуг по освоению произведенного оборудования в производстве