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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ РАЗРАБОТКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
13:46 23.07.2021
23 июля 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – «АйПиДи групп» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, предприятие будет заниматься разработкой и серийным производством высокотехнологичных устройств обработки и хранения данных.
Так, планируется выпускать серверы, мониторы, принтеры и программно-аппаратные комплексы. Реализация проекта также включает оказание услуг по освоению произведенного оборудования в производстве
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