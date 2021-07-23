ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ НАМОЛОЧЕН В БЕЛАРУСИ


13:27 23.07.2021

В Беларуси намолочен первый миллион тонн зерна нового урожая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, всего по стране намолочено 1 млн 36 тыс. т зерна при средней урожайности 33,7 ц/га.

По оперативным данным на утро 23 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 307,7 тыс. га, что составляет 14,4% запланированной площади.

По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 26% площадей от плана (87,7 тыс. га). В Гомельской области убрано 20,1% площадей (70,1 тыс. га), Гродненской — 9,68% (30,2 тыс. га), Минской — 12% (57,1 тыс. га), Могилевской — 9,67% (31,5 тыс. га), Витебской — 9,04% (31,2 тыс. га).

Лен вытереблен на 20,5 тыс. га (49% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 661,8 тыс. га (81,5% от плана). Заготовлено 721 тыс. т сена (64,6% от плана), 11,115 млн т сенажа (82,3%) и 325,1 тыс. т силоса (1,68%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2021
валюта курс
EUR 2.9662
USD 2.5148
RUB 3.4120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9597 -0.0065
USD 2.5136 -0.0012
RUB 3.4096 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9560 2.9600
USD 2.5110 2.5140
RUB 3.4020 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 73.6000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте