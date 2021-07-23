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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СНИЗИЛИСЬ НА 12,8%
13:06 23.07.2021
В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 34,4 млн тонн грузов, или 87,2% к январю-июню 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 12,6 млрд тонно-километров, или 79,8% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовались 108,9 млн человек, или 94,8% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 756,9 млн пассажиро-километров, или 93,3% к уровню первого полугодия 2020 г.
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