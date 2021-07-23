В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 34,4 млн тонн грузов, или 87,2% к январю-июню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 12,6 млрд тонно-километров, или 79,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовались 108,9 млн человек, или 94,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 756,9 млн пассажиро-километров, или 93,3% к уровню первого полугодия 2020 г.