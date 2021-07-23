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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5,7%
12:45 23.07.2021
За январь-июнь 2021 года в Беларуси количество интернет-магазинов увеличилось на 5,7%, или на 1455 единиц, и на 1 июля составило 26 994.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, юридическим лицам принадлежат 12 735 интернет-магазинов, или 47%, индивидуальным предпринимателям – 14 259 интернет-магазинов, или 52,8%.
За 2015-2020 годы количество интернет-магазинов в стране увеличилось в 2,2 раза (на 14 280 единиц.) и на 1 января 2021 года составляло 25 539.
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