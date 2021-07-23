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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ К ШТРАФУ В 2021 ГОДУ ПРИВЛЕЧЕНО 87 ЮРЛИЦ И 306 ФИЗЛИЦ


12:38 23.07.2021

Комитет государственного контроля во взаимодействии с Минтруда и соцзащиты и Нацстатом, в том числе с использованием имеющихся в ведомстве информационных ресурсов в первом полугодии 2021 года установил факты несвоевременной выплаты заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в результате к административной ответственности привлечено 87 юридических и 306 физических лиц на сумму 57 тыс. рублей.

По данной тематике Комитетом госконтроля проведено 52 проверки, в ходе которых изучалось соблюдение законодательства о труде. В 33 организациях выявлены нарушения в части несвоевременной выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудовых отпусков, несоблюдения сроков окончательного расчета при увольнении.

Также в ходе проверок установлены факты выплаты заработной платы «в конверте». По материалам проверок 2 частных организаций возбуждены уголовные дела, материалы проверки еще одной организации направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Необходимо отметить, что помимо контрольных мероприятий нарушения трудового законодательства установлены при рассмотрении обращений граждан. В первом полугодии с жалобами по вопросам, касающимся трудовых отношений и выплаты заработной платы, в КГК обратилось 273 гражданина. Проведено 26 прямых телефонных линий, на которые поступило 94 обращения.
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