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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛО НА 10,5%


11:43 23.07.2021

В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 14,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 110,5% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,1%, в обрабатывающей промышленности – 112,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 110,2%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений –

103,6%.
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