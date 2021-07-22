В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 14,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 110,5% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,1%, в обрабатывающей промышленности – 112,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 110,2%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений –

103,6%.