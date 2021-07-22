ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) предложила посольствам Беларуси за рубежом совместно развивать внешнюю торговлю.

«Биржа сегодня – это не просто торговая площадка, на которой заключаются сделки, а эффективный инструмент маркетинга. Мы помогаем белорусским предприятия находить контрагентов за рубежом, продвигаем отечественные товары на новые перспективные рынки. По сути, этим же занимаются и дипломатические представительства нашей страны. То есть наши цели и задачи совпадают. Поэтому я предлагаю объединить усилия и совместно развивать экспорт белорусской продукции как в ближнее, так и дальнее зарубежье. Не сомневайтесь – биржа станет для вас надежным партнером», – заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, выступая перед главами загранучреждений Беларуси с презентацией возможностей биржевой площадки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие около 70 белорусских дипломатов, а также руководство Белорусской торгово-промышленной палаты.

В ходе выступления Александр Осмоловский привел ряд примеров успешного взаимодействия БУТБ и белорусских диппредставительств, которое позволило реализовать внешнеторговый потенциал Беларуси. В частности, отмечен значительный рост биржевого товарооборота с Россией, Польшей, Великобританией, Китаем и Египтом. При этом биржа готова сотрудничать в таком же ключе и с другими посольствами Беларуси за рубежом.

«Хочу подчеркнуть, что при необходимости специалисты биржи готовы выехать в страну вашей аккредитации и организовать презентацию возможностей биржевого механизма для представителей местных деловых кругов. Практика показала, что это очень продуктивная форма взаимодействия. Ведь в рамках таких мероприятий иностранные компании могут получить исчерпывающую информацию о работе на биржевой площадке, узнать актуальные цены на наиболее востребованные за рубежом белорусские товары, а также обсудить все нюансы и особенности работы на биржевом товарном рынке. При этом, что немаловажно, биржа возьмет на себя все расходы, связанные с организацией и проведением указанных мероприятий. Для нас это не затраты, а инвестиции в развитие биржевой торговли», – добавил руководитель БУТБ.