ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2021 ГОДА ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3%

11:27 23.07.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-июнь 2021 г. в текущих ценах составил 9656,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3% больше к уровню января-июня 2020 г.