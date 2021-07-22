В Беларуси аннулировали четыре тысячи бланков счет-справок на покупку авто. Об этом сообщает Тelegram-канал Министерства по налогам и сборам.

Согласно информации, причиной аннулирования стала незаконная деятельность двух субъектов хозяйствования, не занимающихся комиссионной продажей авто, а только приобретением бланков.

«Откажитесь от сделки, если счет-справка приобреталась либо оформляется от имени следующих юридических лиц: ООО «ОстАвтоШин», ООО «Счетман». Данные субъекты фактически не занимаются продажей автомобилей, а лишь приобретают бланки счетов-справок. От их имени на территории всей страны неустановленные (пока) лица оформляют «липу», - говорится в сообщении МНС.

В нем также приводятся серии этих бланков: РХ № 0350368-0350467; РХ № 0350483-0350882; РХ № 0353151-0353650; РХ № 0356651-0357150; РХ № 0359651-0360150; РХ № 0364151-0364650; РХ № 0366151-0366650; РХ № 0369651-0370150; РХ № 0378151-0378650.

Со справками из этих партий могут возникнуть проблемы с постановкой автомобиля на учет, как минимум.

По фактам мошеннических действий при оформлении сделок от имени ООО «ОстАвтоШин» уже возбуждено два уголовных дела, сообщает МНС.

В ведомстве рекомендуют при приобретении машины проверять счет-справку здесь.