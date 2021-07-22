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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛОСЬ НА 4,8%


10:06 23.07.2021

В январе-июне 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 995,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 952,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 101,9 тыс. тонн, молока – 467,7 тыс. тонн, яиц получено 226,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,4%, яиц – 81,1%.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 637,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 221 тыс. голов.

Численность свиней составила 337,2 тыс. голов.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 312 тыс. тонн кормовых единиц, что 46,3% больше, чем на 1 июля 2020 г. В расчете на одну условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 6,5 центнера кормовых единиц (на 1 июля 2020 г. – 4,3 центнера).
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