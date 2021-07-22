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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД» ПРЕЗЕНТОВАЛИ В ГЛУБОКОМ УЧАСТНИКАМ ТРЕНИНГА «УМНЫЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ – ПУТИ К РАЗВИТИЮ»


09:33 23.07.2021

Мобильное приложение «Мой Город» презентовали участникам тренинга «Умные города Беларуси – пути к развитию», который прошел 22 июля в Глубоком и был организован при содействии Министерства связи и информатизации в рамках масштабной программы международного праздника «Вишневый фестиваль».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», основная цель тренинга – популяризация концепции «умный город» и обсуждение практических вопросов ее внедрения с широким кругом заинтересованных.

О запуске пилотного проекта «Мой город» для жителей Полоцка «Белтелеком» объявил в феврале. Сегодня приложением уже пользуются тысячи полочан. С его помощью организовано удобное интерактивное взаимодействие человека с городской экосистемой: от медицины и образования до покупок и досуга. Запись на прием, заказ столика в кафе, оплата билетов, доставка товаров – все это доступно в приложении «Мой город» в один клик.

Интерес к ресурсу проявили администрации многих городов. В скором времени универсальный мобильный помощник появится в Глубоком, Пинске, Лепеле, Орше, Барановичах.

В программу тренинга наряду с презентацией приложения включены вопросы госрегулирования регионального цифрового развития, создания условий для функционирования единой системы «умного города». Кроме этого, участники обсудили экспериментальный проект «Орша – «умный квартал» и сервисы «умного города» для сферы ЖКХ.

Мероприятие объединило представителей Министерства связи и информатизации, РУП «Белтелеком», ведущих организаций системы Минсвязи, а также районных исполнительных комитетов десяти административно-территориальных единиц республики, для которых в 2021 году предусмотрена разработка Концепции развития «умных городов».

«Вишневый фестиваль» продлится до 24 июля. В первый день международного фестиваля, который совпал с днем рождения уроженца г. Глубокое советского конструктора авиационной техники П.О. Сухого, также состоялись выставка «Легенда мировой авиации», посвященная 126-летию со дня рождения авиаконструктора, и выставка-презентация «Космические, авиационные и информационно-коммуникационные технологии для «умных городов».
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