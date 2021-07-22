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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИЛА 7,2%


09:18 23.07.2021

За январь-май 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,7%, рентабельность продаж – 7,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд рублей, или 19,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 8,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 17% от общего объема кредиторской задолженности.
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