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ЭКОНОМИКА РБ
ПУНКТ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПОТРЕБУЕТСЯ В БЕЛАРУСИ К 2030 ГОДУ - МИНЭНЕРГО
18:35 22.07.2021
Сооружение в стране республиканского пункта хранения радиоактивных отходов потребуется к 2030 году. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.
«Для комплексного решения вопросов по обращению с радиоактивными отходами к 2030 году потребуется строительство в стране республиканского пункта хранения РАО», - отметил министр.
Это позволит обеспечить хранение радиоактивных отходов как от АЭС, так и от других производителей.
«Будут изучены мировые технологии, лучшие из них будут использоваться при строительстве объекта», - подчеркнул Виктор Каранкевич.
Он добавил, что для определения места расположения пункта будет проведена комплексная работа, в том числе новым Департаментом, который планируется создать в Министерстве энергетики, с привлечением ученых Национальной академии наук.
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