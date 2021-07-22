Сооружение в стране республиканского пункта хранения радиоактивных отходов потребуется к 2030 году. Об этом рассказал журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.

«Для комплексного решения вопросов по обращению с радиоактивными отходами к 2030 году потребуется строительство в стране республиканского пункта хранения РАО», - отметил министр.

Это позволит обеспечить хранение радиоактивных отходов как от АЭС, так и от других производителей.

«Будут изучены мировые технологии, лучшие из них будут использоваться при строительстве объекта», - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Он добавил, что для определения места расположения пункта будет проведена комплексная работа, в том числе новым Департаментом, который планируется создать в Министерстве энергетики, с привлечением ученых Национальной академии наук.