ЭКОНОМИКА РБ

РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ

18:33 22.07.2021 Резидент СЭЗ «Гродноинвест» - ПТ ООО «Тайфун» - расширил линейку продукции. Как сообщает сайт СЭЗ, ассортимент продукции компании расширился сразу двумя новыми продуктами - фугой «Тайфун Elastic» и герметикиком силиконовым санитарным эластичным «Тайфун». «Тайфун Elastic» – это созданная по инновационной рецептуре композиция для заполнения плиточных швов, удобная в использовании, функциональная в эксплуатации, отвечающая самым высоким эстетическим запросам потребителя. Герметик силиконовый санитарный эластичный «Тайфун» - это инновационный однокомпонентный состав на базе полисилоксанов с кислотной системой отверждения, предназначенный для заполнения и герметизации межплиточных швов, выполнения эластичных деформационных швов, герметизации установочных стыков сантехнического оборудования. Компания «Тайфун» является крупнейшим производителем строительных смесей в Республике Беларусь. Создана в 1999 году, с 2009 года является членом международной группы Atlas и резидентом СЭЗ «Гродноинвест». Основная сфера деятельности компании - создание и выпуск сухих строительных смесей торговых марок «LUX» и «Тайфун Мастер», а также системы тепловой изоляции зданий и сооружений «Тайфун».