Генеральная прокуратора Беларуси выявила нарушения в деятельности некоторых лизинговых компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, с ноября 2020 года в ведомство начали поступать многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров лизинга.

В результате проверки проведенной управлением Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов установлена недобросовестная практика, когда коммерческие организации под видом лизинговой деятельности фактически предоставляли займы населению с нарушением требований законодательства.

Так, отдельные субъекты хозяйствования в 2019-2020 годах осуществляли деятельность по регулярному предоставлению займов, будучи не включенными Национальным банком в реестр микрофинансовых организаций и не имея соответствующего статуса.

На основании договоров купли-продажи предприятия приобретали у граждан в собственность принадлежавшее им движимое имущество, как правило, мобильные телефоны. Затем по договорам лизинга передавали этим же гражданам данное имущество во временное владение и пользование за вознаграждение, т.е. фактически предоставляли займы.

В подобную деятельность в качестве лизингополучателей вовлечено более двух тысяч граждан, в том числе пенсионеры, люди с низким или средним уровнем дохода, плохой кредитной историей, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

Многие из них из-за юридической безграмотности не имели полного представления о правовом характере заключаемых договоров, последствиях ненадлежащего исполнения обязательств и размерах начисляемых штрафных санкций.

Например, при получении взаем 150-300 рублей граждане с учетом штрафных санкций при минимальных сроках просрочки должны были вернуть суммы в размере от 1500 до 4000 рублей. Прилагаемые к договорам графики погашения задолженности были составлены так, чтобы у лизингодателя в любом случае возникли основания для применения штрафных санкций.

Анализ таких лизинговых договоров и практики их исполнения, в том числе принудительного, показал, что получателей заемных средств вводили в заблуждение через распространение ненадлежащей рекламы и некорректной информации о сути правоотношений и порядке исполнения взятых обязательств, в том числе о сумме, подлежащей погашению в установленный срок.

В результате подобной финансово-хозяйственной деятельности выручка только у трех коммерческих организаций, которые попали в поле зрения Генеральной прокуратуры, составила около $2 млн.

В защиту имущественных прав граждан, связанных с заключением и исполнением договоров лизинга, прокуроры на сегодня заявили в суды республики 9 исков о признании сделок, заключенных с отдельными лизинговыми компаниями, недействительными, по результатам рассмотрения которых 7 удовлетворено, по 2 принят отказ от иска в связи с примирением сторон.

По делам указанной категории прокуроры уже принесли 1 апелляционный и 5 надзорных протестов на судебные решения, которые суд также удовлетворил.

Кроме того, в отношении учредителей этих субъектов хозяйствования Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь об уклонении от уплаты налогов за 2020 год на общую сумму 1,7 млн рублей.