ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНПРОКУРАТУРА БЕЛАРУСИ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ


18:27 22.07.2021

Генеральная прокуратора Беларуси выявила нарушения в деятельности некоторых лизинговых компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, с ноября 2020 года в ведомство начали поступать многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с заключением и исполнением договоров лизинга.

В результате проверки проведенной управлением Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов установлена недобросовестная практика, когда коммерческие организации под видом лизинговой деятельности фактически предоставляли займы населению с нарушением требований законодательства.

Так, отдельные субъекты хозяйствования в 2019-2020 годах осуществляли деятельность по регулярному предоставлению займов, будучи не включенными Национальным банком в реестр микрофинансовых организаций и не имея соответствующего статуса.

На основании договоров купли-продажи предприятия приобретали у граждан в собственность принадлежавшее им движимое имущество, как правило, мобильные телефоны. Затем по договорам лизинга передавали этим же гражданам данное имущество во временное владение и пользование за вознаграждение, т.е. фактически предоставляли займы.

В подобную деятельность в качестве лизингополучателей вовлечено более двух тысяч граждан, в том числе пенсионеры, люди с низким или средним уровнем дохода, плохой кредитной историей, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию.

Многие из них из-за юридической безграмотности не имели полного представления о правовом характере заключаемых договоров, последствиях ненадлежащего исполнения обязательств и размерах начисляемых штрафных санкций.

Например, при получении взаем 150-300 рублей граждане с учетом штрафных санкций при минимальных сроках просрочки должны были вернуть суммы в размере от 1500 до 4000 рублей. Прилагаемые к договорам графики погашения задолженности были составлены так, чтобы у лизингодателя в любом случае возникли основания для применения штрафных санкций.

Анализ таких лизинговых договоров и практики их исполнения, в том числе принудительного, показал, что получателей заемных средств вводили в заблуждение через распространение ненадлежащей рекламы и некорректной информации о сути правоотношений и порядке исполнения взятых обязательств, в том числе о сумме, подлежащей погашению в установленный срок.

В результате подобной финансово-хозяйственной деятельности выручка только у трех коммерческих организаций, которые попали в поле зрения Генеральной прокуратуры, составила около $2 млн.

В защиту имущественных прав граждан, связанных с заключением и исполнением договоров лизинга, прокуроры на сегодня заявили в суды республики 9 исков о признании сделок, заключенных с отдельными лизинговыми компаниями, недействительными, по результатам рассмотрения которых 7 удовлетворено, по 2 принят отказ от иска в связи с примирением сторон.

По делам указанной категории прокуроры уже принесли 1 апелляционный и 5 надзорных протестов на судебные решения, которые суд также удовлетворил.

Кроме того, в отношении учредителей этих субъектов хозяйствования Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь об уклонении от уплаты налогов за 2020 год на общую сумму 1,7 млн рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2021
валюта курс
EUR 2.9794
USD 2.5327
RUB 3.4011
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9662 -0.0132
USD 2.5148 -0.0179
RUB 3.4120 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9650 2.9700
USD 2.5120 2.5160
RUB 3.4010 3.4130
подробнее

Конвертация в банках
на 22.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1790 1.1820
EUR/RUB 87.0000 87.4000
USD/RUB 73.7000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте