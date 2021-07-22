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ЭКОНОМИКА РБ
ТОВАРОПОТОК ЧЕРЕЗ ГРОДНЕНСКУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ТАМОЖНЮ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 11,6%
18:19 22.07.2021
МИНСК, 22 июля /ЭКОПРЕСС/. За январь-июнь 2021 года гродненскими таможенниками оформлено на 50 тыс. больше грузовых транспортных средств и на 35 тыс. больше железнодорожных вагонов, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, отмечается и увеличение товаропотока на 11,6%.
За счет автоматизации и оптимизации таможенных процедур, развития пограничной инфраструктуры таможней создаются условия для субъектов ВЭД. 86% вывозимых с территории ЕАЭС товаров оформляется менее 5 минут, до 10 минут оформляется более 90% ввозимых товаров. Показатель по транзиту уже сейчас в два раза превышает установленный стратегией развития на конец года: менее чем за час выпускается 74% таких товаров, помещаемых под таможенную процедуру транзита.
В четырех пунктах пропуска завершено строительство системы радиационного контроля, в пункте пропуска «Берестовица» осуществляются строительно-монтажные работы по установке весогабаритного комплекса и сканирующей установки стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Для перевозчиков, следующих на выезд из Беларуси, функционирует электронная очередь перед пунктом пропуска «Каменный Лог», осенью этого года планируется внедрение такой системы перед пунктом пропуска «Бенякони».
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