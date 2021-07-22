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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОМЕЛЬСКОЙ ТЭЦ-2 ЗАВЕРШИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА
18:16 22.07.2021
В Гомельской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к прохождению предстоящего отопительного периода 2021/2022 закончен капитальный ремонт энергоблока № 2 мощностью 180 МВт.
Как сообщает РУП «Гомельэнерго», во время ремонта проведена замена двух блоков пакетов змеевиков конвективного пароперегревателя высокого давления парового котла ТГМЕ-206; контроль металла паропроводов, коллекторов, поверхностей нагрева, пароохладителей и барабана котла ТГМЕ-206.
Кроме того, проведены ремонт запорно-регулирующей арматуры, насосных установок; модернизация запально-сигнального устройства горелок парового котла ТГМЕ-206; ремонт паровой теплофикационной турбины Т-180/210-130-1 и турбогенератора ТГВ-200-2МУЗ с заменой бандажных колец ротора.
После окончания ремонта 20 июля энергоблок был включен в сеть Белорусской энергосистемы.
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