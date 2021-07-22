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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ БГУ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ - 25 ИЮЛЯ


18:12 22.07.2021

В БГУ принято решение об увеличении количества дней работы приемной комиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, помимо заявленной шестидневной рабочей недели, прием документов от поступающих пройдет также в это воскресенье, 25 июля, с 09.00 до 18.00.

«Данное решение обусловлено большим наплывом абитуриентов, их обращением и активностью в личных электронных кабинетах. Также традиционно основное количество абитуриентов подает документы во время выходных. Об этом говорит многолетняя практика и возможность приехать в столицу выпускникам из отдаленных регионов Беларуси», - пояснили в БГУ.

Напомним, всего ведущий вуз страны планирует принять 5091 студента. На дневную бюджетную форму план составляет 2199 человек, на заочный бюджет – 231 студента. План приема на платную форму обучения на дневную форму составляет 1794 человек, на заочную форму – 736; на заочную форму для получения второго высшего образования – 131.

По состоянию на 21 июля в БГУ для поступления на бюджет зарегистрировано около 800 абитуриентов.

В этом году в связи с проведением ремонтных работ в Главном корпусе документы принимаются в учебном здании юридического факультета по адресу: ул. Ленинградская. 8. Абитуриенты могут сократить время подачи документа в БГУ, воспользовавшись ресурсами личного кабинета абитуриента. Эта платформа позволяет до подачи оригиналов документов разместить их в электронном виде, заполнить онлайн-анкету и заявление, загрузить фото, разместить отсканированные аттестат или диплом, сертификаты ЦТ, документы, подтверждающие право на льготы при поступлении.

Подробная информация размещена в разделе «Приемная кампания» на сайте «Абитуриент БГУ».
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