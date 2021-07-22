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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА I ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ СБОРА ВТОРСЫРЬЯ НА 5,8%


18:03 22.07.2021

За I полугодие 2021 года организации холдинга «Белресурсы» увеличили объемы сбора вторичных материальных ресурсов, лома и отходов черных и цветных металлов по сравнению соответствующим периодом 2020 года на 5,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в том числе объемы сбора макулатуры выросли на 18,7%, резиносодержащих отходов – на 13,1%, черных металлов – на 9,2%, цветных металлов – 6,8%.

Наиболее высокий прирост заготовок вторичных материальных ресурсов, лома и отходов металлов обеспечили ОАО «БЕЛХИМ», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы» и ОАО «Могилевоблресурсы».

Отрицательный индекс общего физического объема заготовок имеют ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», ОАО «БЗПИ» и ОАО «Белвторполимер».

С отрицательной динамикой сработал в целом холдинг за январь-июнь и по заготовкам отходов стеклобоя и полимеров.
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