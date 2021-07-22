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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 30 ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО В КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С ЖАЛОБАМИ НА КАЧЕСТВО УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
17:51 22.07.2021
МИНСК, 23 июля /ЭКОПРЕСС/. На проведенную в Комитете госконтроля Гомельской области «горячую линию» по качеству услуг водоснабжения поступило более 30 обращений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с жалобами обращались жители областного центра и 9 районов области.
Так, один из заявителей сообщил, что в мае-июне нынешнего года вода, подаваемая в жилые дома по ул. Кристалловской, Белицкой и Каленикова, имела грязно-коричневый цвет и посторонние примеси, что вынудило граждан неоднократно обращаться в адрес эксплуатирующей организации. Однако действенные меры по разрешению проблемной ситуации не принимались. Только после звонка на «горячую линию» КГК и привлечения к рассмотрению этого вопроса местных органов власти, имеющиеся недостатки были устранены (проведены гидропромывки внутриквартальной распределительной сети).
Под контролем в областном КГК остается устранение других озвученных гражданами проблем.
В числе основных причин обращений – непринятие организациями ЖКХ мер по замене изношенных сетей водоснабжения, проведению промывок сети и обеспечению требуемого давления в трубопроводах.
Следует отметить, что в целом в Гомельской области за последние 5 лет в рамках реализации Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» обеспеченность населения качественной питьевой водой увеличилась с 88% до 94%.
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