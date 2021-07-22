МИНСК, 23 июля /ЭКОПРЕСС/. На проведенную в Комитете госконтроля Гомельской области «горячую линию» по качеству услуг водоснабжения поступило более 30 обращений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с жалобами обращались жители областного центра и 9 районов области.

Так, один из заявителей сообщил, что в мае-июне нынешнего года вода, подаваемая в жилые дома по ул. Кристалловской, Белицкой и Каленикова, имела грязно-коричневый цвет и посторонние примеси, что вынудило граждан неоднократно обращаться в адрес эксплуатирующей организации. Однако действенные меры по разрешению проблемной ситуации не принимались. Только после звонка на «горячую линию» КГК и привлечения к рассмотрению этого вопроса местных органов власти, имеющиеся недостатки были устранены (проведены гидропромывки внутриквартальной распределительной сети).

Под контролем в областном КГК остается устранение других озвученных гражданами проблем.

В числе основных причин обращений – непринятие организациями ЖКХ мер по замене изношенных сетей водоснабжения, проведению промывок сети и обеспечению требуемого давления в трубопроводах.

Следует отметить, что в целом в Гомельской области за последние 5 лет в рамках реализации Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» обеспеченность населения качественной питьевой водой увеличилась с 88% до 94%.