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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ
17:32 22.07.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 2794,5 млн рублей, или 100,03% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,2% розничного товарооборота области, составил 2493,2 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 1749,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января-июня 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 118,5 млн рублей, или 116,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.
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