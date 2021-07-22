В Витебской области розничный товарооборот в январе-июне 2021 г. составил 2794,5 млн рублей, или 100,03% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,2% розничного товарооборота области, составил 2493,2 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июне 2021 г. оптовый товарооборот составил 1749,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января-июня 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2021 г. составил 118,5 млн рублей, или 116,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2020 г.