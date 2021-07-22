МИНСК, 22 июля /ЭКОПРЕСС/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский назначил Виктора Подъяловского на должность заместителя начальника Минской региональной таможни. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Государственном таможенном комитете.

Виктор Подъяловский - советник таможенной службы II ранга. Родился в 1980 году в Кировске Могилевской области

В 2002 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Поступил на службу в таможенные органы в 2004 году, пройдя путь от инспектора до начальника поста. В 2012-13 гг. проходил стажировку в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.

С 2013 года назначен на должность начальника Бобруйского таможенного поста Могилевской таможни.

С июля 2021 года назначен на должность заместителя начальника Минской региональной таможни.