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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ НАЗНАЧЕН ВИКТОР ПОДЪЯЛОВСКИЙ
17:27 22.07.2021
МИНСК, 22 июля /ЭКОПРЕСС/. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский назначил Виктора Подъяловского на должность заместителя начальника Минской региональной таможни. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Государственном таможенном комитете.
Виктор Подъяловский - советник таможенной службы II ранга. Родился в 1980 году в Кировске Могилевской области
В 2002 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Поступил на службу в таможенные органы в 2004 году, пройдя путь от инспектора до начальника поста. В 2012-13 гг. проходил стажировку в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.
С 2013 года назначен на должность начальника Бобруйского таможенного поста Могилевской таможни.
С июля 2021 года назначен на должность заместителя начальника Минской региональной таможни.
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