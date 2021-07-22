Экономический суд Минска 14 июля 2021 года вынес решение о признании ООО «Трайпл» экономически несостоятельным и введении в отношении него санации сроком по 30 июня 2022 г.

Как сообщает пресс-служба суда, решение принято на основании заключения эксперта, после рассмотрения отчета управляющего, плана санации должника, а также наличия реальной возможности для восстановления его платежеспособности.

Представитель управляющего в судебном заседании указал, что на состоявшихся собраниях кредиторов должника не приняты решения об утверждении плана санации и плана ликвидации должника. Мажоритарными конкурсными кредиторами предложено начать ликвидационное производство и продолжить хозяйственную деятельность должника с постепенным ее прекращением и реализацией всех активов. Имеются основания для восстановления платежеспособности, а ликвидация должника повлечет увольнение более 300 работников, иные дополнительные расходы по обеспечению сохранности имущества, а также обесценивание активов должника.

На текущий момент должник не располагает активами достаточными для погашения имеющейся задолженности перед кредиторами в полном объеме, в виду чего можно сделать вывод о наличии факта банкротства. В случае выполнения мероприятий, предусмотренных планом санации, возможно полное погашение задолженности перед кредиторами.

В соответствии с выводами эксперта план санации должника является экономически необоснованным, восстановление платежеспособности должника в переделах сроков, установленных в плане санации должника (первый квартал 2021 года – второй квартал 2022 года), невозможно.

В судебном заседании управляющий высказался о несогласии с заключением эксперта, указав, что экспертом не установлены грубые ошибки в произведенных расчетах. Отмечены недостатки, которые не влияют на исход санации. Реализация имущества должника в конкурсном производстве невозможна. Должник располагает необходимыми активами для принятия решения о санации.

Активы должника составляют 155 556 000 рублей. Кредиторские требования, включенные в реестр должника, составляют 169 977 803,04 рублей.

Решение экономического суда Минска в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке, отмечает пресс-служба суда.