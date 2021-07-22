В январе-июне 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 5,5 млн тонн грузов, или 93% к январю-июню 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 934,9 млн тонно-километров, или 105,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июне 2021 г. воспользовалось 77,8 млн человек, или 95,4% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 571,4 млн пассажиро-километров, или 93,4% к уровню января-июня 2020 г.