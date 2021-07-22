ОАО «Белсолод» планирует строительство котельной мощностью 6 МВт с установкой двух котлов, а в качестве топлива для нее будут использовать отходы солодовенного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», с места хранения они будут доставляться пневмотранспортом в систему подачи топлива котельного оборудования. Полученная таким способом теплоэнергия предназначена для работы солодосушилки.

Использование биотоплива позволит уменьшить затраты на производство и потребление природного газа. Также снизится количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В котельной будет двухуровневая степень очистки.

«По нашим подсчетам, сможем сократить использование газа на 40-45%, в месяц это примерно $100 тыс., - рассказал главный инженер Белсолода Олег Кухарчук. - В год у нас образуется где-то 13 тыс. т отходов производства солода. Часть из них реализуем. Например, ростки солода экспортируем, мелкое зерно идет на корм. Около 8,5 тыс. т отходов мы намерены использовать в качестве биотоплива».

Специалисты предприятия изучили опыт солодового завода в Славуте (Украина), где успешно эксплуатируется подобная установка. Проект по строительству блочно-модульной котельной в Иваново планируется реализовать в течение нескольких лет. В настоящее время ведутся предпроектные работы, основные работы намечено начать в следующем году.

ОАО «Белсолод» входит в состав Белорусского государственного концерна «Белгоспищепром» и является одним из предприятий пивоваренной промышленности республики.