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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 1,9%
14:57 22.07.2021
На 1 июля 2021 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 45 347 индивидуальных предпринимателей и по сравнению с 1 января 2021 года их численность увеличилась на 837, или на 1,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-июнь 2021 года от данной категории плательщиков в бюджет поступило 51,6 млн рублей, что на 5,2 млн рублей, или на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года в текущих ценах.
Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 2,5%.
Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ими уплачено в бюджет 36,4 млн рублей, или 1,8%. От плательщиков единого налога поступило 8,5 млн рублей, или 0,4%.
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