В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 9627,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,9% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,6%, в обрабатывающей промышленности – 103,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 97,7%.