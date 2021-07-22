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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛО НА 2,9%
14:38 22.07.2021
В январе-июне 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 9627,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,9% к уровню января-июня 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,6%, в обрабатывающей промышленности – 103,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 97,7%.
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