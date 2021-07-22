Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 июля 2021 года выросло до 437,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 437 тыс. 664 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 431 тыс. 489 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1202 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3365 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1069 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 133 теста. Всего в стране проведено 7 млн 151 тыс. 228 тестов.