В январе-июне 2021 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 118,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 42,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 34,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 25,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 34,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,7% от общего ввода по области.