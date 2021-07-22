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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ


12:41 22.07.2021

Правительство Беларуси предлагает создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы. Такая информация прозвучала 22 июля на совещании Лукашенко с руководством Совета министров.

Во внешнеэкономической деятельности Совмин предлагает ввести должности официальных представителей министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия при посольстве в Китае, а также оптимизировать штатную численность обслуживающего персонала всех загранучреждений.

Для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования предлагается увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам.

"Я хотел бы услышать мотивацию. Прошу пояснить, как дополнительные чиновники МНС упростят отношения граждан с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования", - попросил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы.

"В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, - подчеркнул Лукашенко. - Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта".
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