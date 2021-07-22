ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 0,7%

12:22 22.07.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-июнь 2021 г. в текущих ценах составил 6801,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,7% больше к уровню января-июня 2020 г.