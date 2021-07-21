Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям временно разрешили повысить цены на рис. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«В целях недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь согласовано повышение цен на рис юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок в размере, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г.», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что повысить цены можно до 31 июля 2021 г.