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ЭКОНОМИКА РБ
ЮРЛИЦАМ И ИП БЕЛАРУСИ ВРЕМЕННО РАЗРЕШИЛИ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА РИС
11:40 22.07.2021
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям временно разрешили повысить цены на рис. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
«В целях недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь согласовано повышение цен на рис юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок в размере, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 г.», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что повысить цены можно до 31 июля 2021 г.
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