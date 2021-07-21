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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,8%


10:36 22.07.2021

В январе-июне 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 916,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,2% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 879 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 120,5 тыс. тонн, молока – 386,1 тыс. тонн, яиц получено 230,4 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,7% молока и 85,2% производства яиц.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 536 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,9 тыс. голов. Численность свиней составила 421,7 тыс. голов.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 299,8 тыс. тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 7,4 центнера кормовых единиц.
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