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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ «ДЛИННЫХ ДЕНЕГ» В ЭКОНОМИКЕ
10:27 22.07.2021
В Министерстве экономики под председательством заместителя министра Дмитрия Ярошевича 20 июля 2021 г. состоялось заседание межведомственной рабочей группы по созданию условий формирования «длинных денег» в экономике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, с участием представителей Нацбанка, банковского сектора, Министерства финансов, страховых организаций в ходе заседания были рассмотрены вопросы привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционных проектов и активизации инструментов финансирования, в том числе в части развития страхового рынка и рынка ценных бумаг (облигаций), инвестиционных фондов и иных инструментов.
Планируется в рамках очередного заседания рабочей группы отработать предложения по указанным направлениям для формирования комплексного документа по развитию финансового рынка.
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