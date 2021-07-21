В Министерстве экономики под председательством заместителя министра Дмитрия Ярошевича 20 июля 2021 г. состоялось заседание межведомственной рабочей группы по созданию условий формирования «длинных денег» в экономике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, с участием представителей Нацбанка, банковского сектора, Министерства финансов, страховых организаций в ходе заседания были рассмотрены вопросы привлечения долгосрочного финансирования для реализации инвестиционных проектов и активизации инструментов финансирования, в том числе в части развития страхового рынка и рынка ценных бумаг (облигаций), инвестиционных фондов и иных инструментов.

Планируется в рамках очередного заседания рабочей группы отработать предложения по указанным направлениям для формирования комплексного документа по развитию финансового рынка.